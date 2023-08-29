Advertisement
HOT ISSUE

Bareng Ganjar, Jokowi Cek Harga Pangan di Pasar Grogolan Baru Pekalongan

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |20:58 WIB
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau pasokan dan harga pangan di Pasar Grogolan Baru, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah. Menurut Presiden, harga sejumlah komoditas pangan di pasar tersebut cukup baik.

"Ya biasa ke setiap kota, ke setiap kabupaten, ke setiap provinsi saya cek selalu pasar mengenai harga-harga. Saya lihat di sini baik," ujar Presiden, Selasa (29/8/2023).

Presiden mengaku masih ada sejumlah pangan yang mengalami kenaikan harga, salah satunya beras. Berdasarkan peninjauannya mengalami kenaikan harga di pasar tersebut.

"Yang sedikit naik beras, yang lain-lain saya kira banyak yang turun. Bawang merah turun, daging ayam (turun) juga, telur (turun) juga. Saya kira baik, beras saja yang sedikit naik," ungkap Presiden.

Presiden turut memberikan bantuan sosial kepada para pedagang yang ada di Pasar Grogolan Baru. Tidak hanya itu, Presiden dan Ibu Iriana juga tampak membeli sejumlah dagangan yang dijajakan para pedagang di Pasar Grogolan Baru.

"Banyak tadi, tanya Bu Jokowi banyak itu tentengannya banyak banget," ucap Presiden.

Dalam kunjungannya ini, Presiden didampingi Menteri Pertahananan Prabowo Subianto, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Wali Kota Pekalongan Achmad Afzan Arslan Djunaid.

