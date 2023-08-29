Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Berawal dari Modal Seadanya, Ibu 3 Anak Ini Sukses Berbisnis Layangan

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |11:47 WIB
Berawal dari Modal Seadanya, Ibu 3 Anak Ini Sukses Berbisnis Layangan
Cerita perajin layangan yang sukses naik keTitin. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Cerita perajin layangan di Kampung Tarikolot, Desa Cimande, Kabupaten Bogor, Jawa Barat berhasil menjadi UMKM yang naik kelas.

Perajin layangan bernama Titin itu adalah seorang ibu tiga anak. Dia mencoba peruntungan cuannya dalam menjual layangan.

 BACA JUGA:

"Minat saya memang di bisnis layangan. Saya bisnis ini sudah lima tahun," ucap Titin kepada Okezone.com, Minggu, 14 Mei 2023.

Titin mengaku kalau dia merintis usahanya dengan keterbatasan modal.

 BACA JUGA:

Namun, hal itu tidak menjadi kendala untuk usahanya bisa lebih maju lagi satu tingkat.

Dengan modal secukupnya dia mampu menjual 4.000 buah layangan dalam satu minggu. Namun, dia meyakini jika modalnya lebih besar pasti akan berdampak positif untuk usahanya.

Halaman:
1 2
