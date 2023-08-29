Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Orang RI Makin Malas Belanja Offline, Ini Buktinya

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |12:48 WIB
Orang RI Makin Malas Belanja <i>Offline</i>, Ini Buktinya
Konsumen makin gemar belanja online (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Konsumen masih menjadikan belanja online sebagai pilihan utama ketimbang belanja offline. Belanja online makin booming semenjak pandemi covid-19.

Menurut Asosiasi e-commerce Indonesia, saat ini lebih dari setengah ekonomi digital Indonesia didominasi oleh e-commerce. Platform e-commerce pun terus mengalami perkembangan menjadi ekosistem yang luas, di mana orang dapat menjelajahi dan memulai berbagai aktivitas untuk memenuhi kebutuhan mereka, baik primer maupun sekunder.

Guna mempelajari lebih lanjut terkait perilaku masyarakat Indonesia dalam menggunakan platform jual beli online, perusahaan riset Populix melakukan sebuah studi untuk memahami perilaku dan motivasi masyarakat Indonesia dalam membeli barang melalui platform e-commerce terutama Produk Elektronik, Rumah Tangga, dan Kesehatan.

“E-commerce masih menjadi pilihan utama masyarakat dalam berbelanja barang elektronik, rumah tangga dan kesehatan dalam satu bulan terakhir,” papar Head of Research Populix Indah Tanip, Selasa (29/8/2023).

Dia menjabarkan, dari survey yang dilakukan 82% konsumen melakukan pembelian di e-commerce, 13% di media sosial dan sisanya 6% di toko offline. Menurutnya, ada beberapa alasan masyarakat lebih memilih belanja Produk Elektronik, Rumah Tangga, dan Kesehatan di e-commerce.

“79% responden beralasan lebih hemat waktu dan tenaga, sisanya karena ada gratis ongkos kirim hingga harga lebih murah dibandingkan toko offline,” jelasnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/24/320/3133317/emak_emak_cari_cuan_lewat_konten_creator-7PUY_large.png
Raup Cuan, Emak-Emak di RI Kini Jadi Konten Kreator
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/24/320/3133313/belanja_online-vy6U_large.jpg
Transaksi Belanja Online Meroket di Kuartal I-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/21/455/3124702/belanja_online-YpL3_large.jpg
Transaksi Belanja Online Orang RI Naik 10 Kali Lipat saat Sahur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/06/455/3111416/tokopedia-LpBa_large.jpg
Tren Belanja Online Awal 2025, Ini Barang yang Paling Laris Manis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/455/3102374/bukalapak-PTi9_large.jpg
Bukalapak Tutup Bisnis E-commerce
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/31/320/3100142/airlangga-1byD_large.jpg
Transaksi Belanja di Indonesia Rp25,4 Triliun, Diskon 2024 Dorong Pertumbuhan Ekonomi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement