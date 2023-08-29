Advertisement
SMART MONEY

4 Cara Ampuh Mengatasi Orderan Ojol Fiktif dengan Efektif

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |19:15 WIB
4 Cara Ampuh Mengatasi <i>Orderan</i> Ojol Fiktif dengan Efektif
Ilustrasi (Foto:Okezone)
A
A
A

JAKARTA- Cara ampuh mengatasi orderan ojol fiktif dengan efektif perlu diperhatikan agar tidak mempengaruhi performa.

Orderan fiktif atau ofik adalah pesanan palsu yang dibuat oleh orang tidak bertanggung jawab dengan motif tertentu. Driver ojek online terap kali mendapatkan ofik berupa alamat palsu, pembatalan pesanan sepihak, dan customer yang menghilang begitu saja.

Melansir berbagai sumber, Selasa (29/08/23) berikut cara ampuh mengatasi orderan ojol afektif dengan efektif:

1. Verifikasi Pemesanan

Selalu pastikan bahwa pemesanan berasal dari aplikasi resmi penyedia jasa layanan ojek online. Driver jangan menerima pemesanan melalui pesan teks atau panggilan telepon dari sumber yang tidak jelas. Sebab sangat mudah bagi orang yang tidak bertanggung jawab untuk kabur karena memesan tidak dari layanan ojek online resmi.

