HOME FINANCE SMART MONEY

5 Negara yang Menggaji Kaum Pengangguran, Ada di Atas UMR Jakarta

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |19:23 WIB
5 Negara yang Menggaji Kaum Pengangguran, Ada di Atas UMR Jakarta
Ilustrasi (Foto:Okezone)
A
A
A

JAKARTA- Lima negara yang menggaji kaum pengangguran menarik perhatian. Pasalnya, pengangguran merupakan sebuah masalah serius yang dihadapi oleh banyak masyarakat di seluruh dunia.

Meskipun demikian, hal tersebut tidak berarti bahwa setiap warga negara dapat dengan bebas menganggur dan tidak melakukan apa pun di rumah. Tunjangan pengangguran umumnya diberikan kepada mereka yang aktif mencari pekerjaan, orangtua yang tidak dapat bekerja lagi, dan juga kepada individu dengan disabilitas.

Berikut lima negara yang menggaji kaum pengangguran seperti dikutip berbagai sumber, Selasa (29/8/2023).

1. Luksemburg

Luksemburg memiliki level pengganti bersih sebesar 86% dari upah rata-rata mereka dan 94% untuk orang yang mendapatkan upah minimum.

Level pengganti bersih adalah bagian dari pendapatan saat ini atau potensial yang diberikan oleh sistem sosial kepada seseorang jika dia tidak bekerja.

Halaman:
1 2 3
