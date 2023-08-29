Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

4 Cara Mengetahui Apakah Kartu ATM BCA Masih Aktif atau Tidak?

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |22:08 WIB
4 Cara Mengetahui Apakah Kartu ATM BCA Masih Aktif atau Tidak?
Cara Mengetahui Apakah Kartu ATM BCA Masih Aktif atau Tidak? (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Cara mengetahui apakah kartu ATM BCA masih aktif atau tidak?

Perbankan memberikan kartu ATM kepada nasabah untuk mempermudah proses transaksi tanpa harus datang ke bank. Kartu ATM membuat nasabah dapat melakukan transaksi melalui mesin ATM.

Kartu ATM yang juga disebut kartu debit ini dapat digunakan untuk melakukan transaksi non tunai melalui mesin EDC.

Namun, kartu ATM memiliki masa aktif yang harus diketahui. Berikut akan diulas Okezone, beberapa cara mengetahui apakah kartu ATM BCA masih aktif atau tidak?

1. Expired Date Kartu ATM

Cara paling mudah untuk cek masa aktif kartu ATM yakni dengan melihat expired date pada bagian depan kartu yang biasanya bertuliskan bulan/tahun dengan jumlah angka dua digit. Kartu ATM tidak aktif apabila masa expired date sudah lewat.

2. Call Center BCA

Cara lain untuk mengetahui masa aktif kartu ATM BCA bisa melalui call center BCA di 1500888 atau bisa menghubungi melalui WhatsApp di +62 811 1500 998. Lalu, jelaskan keperluan Anda untuk mengetahui masa aktif kartu.

Sebelum itu, persiapkan buku tabungan dan kartu identitas seperti KTP atau SIM untuk keperluan verifikasi data kepemilikan rekening.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/320/3189014/perbanas_soal_perbankan_di_2026-1i7Z_large.jpg
Perbanas Prediksi Industri Perbankan Tumbuh di 2026, Likuiditas dan Kredit Tetap Kuat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3188089/perbanas-jaCJ_large.jpg
Waspada! Ada 2 Pola Scam dalam Perbankan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/622/3185302/perbankan-aK3i_large.jpg
Apakah Salah Transfer Bisa Dikembalikan? Ini Cara Mengurusnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/320/3184134/uang-xHcF_large.jpg
Realisasi Dana Jumbo Rp200 Triliun ke Himbara Terserap 84 Persen, Ini Rinciannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/320/3183476/berita_duka-vztX_large.jpg
Kabar Duka, Direktur Utama Bank BJB Yusuf Saadudin Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/278/3181140/laba_bank_jakarta-y5pI_large.jpg
Bank Jakarta Raup Laba Rp520,8 Miliar di Kuartal III-2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement