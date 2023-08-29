4 Cara Mengetahui Apakah Kartu ATM BCA Masih Aktif atau Tidak?

JAKARTA – Cara mengetahui apakah kartu ATM BCA masih aktif atau tidak?

Perbankan memberikan kartu ATM kepada nasabah untuk mempermudah proses transaksi tanpa harus datang ke bank. Kartu ATM membuat nasabah dapat melakukan transaksi melalui mesin ATM.

Kartu ATM yang juga disebut kartu debit ini dapat digunakan untuk melakukan transaksi non tunai melalui mesin EDC.

Namun, kartu ATM memiliki masa aktif yang harus diketahui. Berikut akan diulas Okezone, beberapa cara mengetahui apakah kartu ATM BCA masih aktif atau tidak?

1. Expired Date Kartu ATM

Cara paling mudah untuk cek masa aktif kartu ATM yakni dengan melihat expired date pada bagian depan kartu yang biasanya bertuliskan bulan/tahun dengan jumlah angka dua digit. Kartu ATM tidak aktif apabila masa expired date sudah lewat.

2. Call Center BCA

Cara lain untuk mengetahui masa aktif kartu ATM BCA bisa melalui call center BCA di 1500888 atau bisa menghubungi melalui WhatsApp di +62 811 1500 998. Lalu, jelaskan keperluan Anda untuk mengetahui masa aktif kartu.

Sebelum itu, persiapkan buku tabungan dan kartu identitas seperti KTP atau SIM untuk keperluan verifikasi data kepemilikan rekening.