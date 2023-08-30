Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Bergerak Sideways, Cek Saham Berikut

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |07:03 WIB
IHSG Hari Ini Bergerak Sideways, Cek Saham Berikut
Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi bergerak mixed hari ini (Ilustrasi: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diramal bergerak sideways pada sepanjang perdagangan. Pergerakan IHSG hari ini berada di kisaran 6.821 - 6.988.

CEO PT Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya mengatakan, pola pergerakan IHSG masih menunjukkan potensi penguatan terbatas dan berhasil menggeser rentang konsolidasinya ke arah yang lebih baik.

"Penguatan yang terjadi saat ini masih ditunjang oleh rilis laporan kinerja emiten sepanjang semester satu, namun sentimen dari masih tercatatnya capital outflow selama bulan Agustus tetap perlu diwaspadai,” ujar William dalam risetnya, Rabu (30/8/2023).

Menurut William, jika IHSG belum mampu ditutup di atas resisten level secara beruntun maka IHSG akan cenderung bergerak sideways.

Sebelumnya, IHSG berada di zona hijau pada sesi terakhir perdagangan. IHSG ditutup menguat 36,10 poin atau 0,52% ke level 6.957.

Pada penutupan perdagangan Selasa (29/8/2023), terdapat 256 saham menguat, 268 saham melemah, dan 230 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp10,5 triliun dari 28,2 miliar saham yang diperdagangkan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita finance lainnya
