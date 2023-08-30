Wall Street Naik Tajam berkat Saham Tesla

JAKARTA - Wall Street menguat tajam pada perdagangan Selasa (29/8/2023) waktu setempat. Bursa saham AS terangkat oleh Tesla, Nvidia dan saham-saham pertumbuhan megacap lainnya.

Mengutip Reuters, Rabu (30/8/2023), S&P 500 naik 1,45% mengakhiri sesi pada 4.497,63 poin. Nasdaq menguat 1,74% menjadi 13.943,76 poin, sedangkan Dow Jones Industrial Average naik 0,85% menjadi 34.852,67 poin.

S&P 500 mencatat kenaikan satu hari terkuatnya sejak 2 Juni, sementara Nasdaq mencatat sesi terkuatnya sejak 28 Juli, dan kedua indeks ditutup pada level tertinggi dalam lebih dari dua minggu.

Kenaikan tajam terjadi setelah Survei Pembukaan Pekerjaan dan Perputaran Tenaga Kerja (JOLTS) Departemen Tenaga Kerja menunjukkan jumlah lowongan pekerjaan mencapai 8,827 juta pada bulan Juli, turun selama tiga bulan berturut-turut dan menandakan berkurangnya tekanan pasar tenaga kerja.

Investor juga menganalisis laporan dari Conference Board yang menunjukkan kepercayaan konsumen di Amerika Serikat turun menjadi 106,1 pada bulan Agustus, dibandingkan dengan ekspektasi sebesar 116.

Suku bunga berjangka mengisyaratkan 87% kemungkinan The Fed akan mempertahankan suku bunga stabil pada pertemuan bulan September dan 54% kemungkinan akan mempertahankan suku bunga hingga bulan November, menurut alat FedWatch CME Group.