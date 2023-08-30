IHSG Hari Ini Masih Dalam Tren Menguat

Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi menguat hari ini (Ilustrasi: Shutterstock)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini bergerak mixed cenderung menguat pada sepanjang perdagangan. Adapun pergerakan IHSG hari ini akan berada di kisaran 6.816 – 7.000.

Pengamat pasar modal sekaligus Founder WH Project, William Hartanto mengatakan, kesimpulan dari perdagangan sebelumnya, potensi mengakhiri sideways, IHSG berhasil menembus level 6900.

"Yang dinantikan sudah mulai terlihat, yaitu berakhirnya sideways dan potensi IHSG mengalami penguatan," tulis William dalam analisisnya, Rabu (30/8/2023).

Menurut William, jika hari ini atau setidaknya sepekan ini IHSG berhasil menguat di atas resistance, maka sideways berhasil dan uptrend akan dimulai.

Secara faktor teknikal, pergerakan sideways mulai menuju berakhir, indikator MACD membentuk golden cross memberikan indikasi.

Sebelumnya, IHSG ditutup menguat sebesar 36.10 poin (+0.52%) menuju 6957,83 pada perdagangan hari Selasa 29 Agustus 2023.

Sebanyak 256 saham menguat, 268 saham menurun, dan 230 saham tidak mengalami perubahan harga pada perdagangan kemarin. Nilai transaksi mencapai 10.674T (all market).