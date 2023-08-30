Riset Saham MNC Sekuritas: IHSG Hari Ini Berpeluang Menguat

Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi menguat hari ini (Ilustrasi: Okezone)

JAKARTA – Riset saham MNC Sekuritas menyampaikan bahwa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini berpeluang menguat. MNC Sekuritas mengatakan, penguatan IHSG masih tertahan oleh area resistance di 6.966.

BACA JUGA: IHSG Hari Ini Masih Dalam Tren Menguat

"Apabila IHSG mampu break area tersebut, IHSG akan melanjutkan penguatannya ke rentang area 6.977-7.013," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Rabu (30/8/2023).

Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 6.869, 6.834 dan resistance 6.966. 7.053.

Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.

AUTO - Spec Buy

Spec Buy: 3.020-3.080

Target Price: 3.220, 3.370

Stoploss: below 2.970