HOME FINANCE MARKET UPDATE

Riset Saham MNC Sekuritas: IHSG Hari Ini Berpeluang Menguat

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |08:07 WIB
Riset Saham MNC Sekuritas: IHSG Hari Ini Berpeluang Menguat
Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi menguat hari ini (Ilustrasi: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Riset saham MNC Sekuritas menyampaikan bahwa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini berpeluang menguat. MNC Sekuritas mengatakan, penguatan IHSG masih tertahan oleh area resistance di 6.966.

"Apabila IHSG mampu break area tersebut, IHSG akan melanjutkan penguatannya ke rentang area 6.977-7.013," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Rabu (30/8/2023).

Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 6.869, 6.834 dan resistance 6.966. 7.053.

Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.

AUTO - Spec Buy

Spec Buy: 3.020-3.080

Target Price: 3.220, 3.370

Stoploss: below 2.970

