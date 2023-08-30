Riset Saham MNC Sekuritas: IHSG Hari Ini Berpeluang Menguat

JAKARTA – Riset saham MNC Sekuritas menyampaikan bahwa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini berpeluang menguat. MNC Sekuritas mengatakan, penguatan IHSG masih tertahan oleh area resistance di 6.966.
"Apabila IHSG mampu break area tersebut, IHSG akan melanjutkan penguatannya ke rentang area 6.977-7.013," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Rabu (30/8/2023).
Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 6.869, 6.834 dan resistance 6.966. 7.053.
Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.
AUTO - Spec Buy
Spec Buy: 3.020-3.080
Target Price: 3.220, 3.370
Stoploss: below 2.970