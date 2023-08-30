IHSG Diprediksi Menguat, Simak Rekomendasi Saham Pagi Ini

Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi menguat hari ini (Ilustrasi: Shutterstock)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi menguat pada perdagangan Rabu (30/8/2023). Analis Binaartha Sekuritas, Ivan Rosanova mengatakan, IHSG ditutup tipis di bawah 6.970 dan diperkirakan dapat mencapai target terdekat dari wave a menurut analisis Fibonacci projection di sekitar 6.990-7.005.

“Untuk menciptakan struktur higher high dari subwave v,” kata Ivan dalam risetnya Rabu (30/8/2023).

Adapun, level support IHSG berada di 6.869, 6.823 dan 6.794. Sementara level resistennya di 6.970, 7.005 dan 7.058.

Untuk perdagangan hari ini, Ivan merekomendasikan hold atau buy on weakness pada saham PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) di rentang harga Rp990-Rp1.010 dengan target harga terdekat di Rp1.160. MEDC cenderung akan melanjutkan pembentukan wave b dengan pelemahan menuju Rp995, apabila penutupan hariannya di bawah support Fibonacci terdekat di level Rp1.025.

Kemudian, Ivan merekomendasikan buy on weakness pada saham PT Bukit Asam Tbk (PTBA) di rentang harga Rp2.850-Rp2.900, dengan target harga terdekat di Rp3.100.

“PTBA cenderung akan melanjutkan fase uptrend sebelumnya menuju Rp3.190, selama harga tidak jatuh di bawah level Rp2.820 sebagai support penting,” ujar Ivan.