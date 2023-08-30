Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Naik 0,31%, IHSG Ambil Jeda di Level 6.979

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |12:14 WIB
Naik 0,31%, IHSG Ambil Jeda di Level 6.979
Indeks Harga Saham Gabungan ditutup menguat di sesi I (Ilustrasi: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat pada perdagangan siang ini Rabu (30/8/2023). IHSG menguat 0,31% atau 21,45 poin ke level 6.979.

Siang ini, total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 12,90 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp6,26 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 692.318 kali. Adapun, sebanyak 250 saham harganya menguat, 223 saham harganya turun dan 272 saham lainnya stagnan.

Sektor infrastruktur memimpin penguatan dengan naik sebesar 1,74%, sektor bahan baku naik 0,38%, sektor siklikal naik 0,29%, sektor kesehatan naik 0,27%, sektor industri naik 0,14%, sektor properti naik 0,05% dan sektor keuangan naik 0,04%.

Sedangkan, empat sektor lainnya tercatat turun dengan sektor transportasi melemah 0,42%, sektor energi turun 0,27%, sektor teknologi turun 0,22% dan sektor non siklikal turun 0,06%.

Adapun, indeks LQ45 naik 0,44% ke level 968, indeks IDX30 naik 0,52% ke level 502, indeks MNC36 naik 0,56% ke level 372, serta indeks JII naik 0,42% ke level 556.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/278/3189487/ihsg_ditutup_menguat-n1Nu_large.jpg
IHSG Ditutup Naik 0,46 Persen ke Level 8.660 Sambut Akhir Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/278/3188974/ihsg_sesi_i-FPLg_large.jpg
IHSG Sesi I Melonjak ke 8.693 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/278/3188931/ihsg_dibuka_menguat-tayZ_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke Level 8.713
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/278/3188747/ihsg_sesi_i-bTYk_large.jpeg
IHSG Sesi I Turun 0,44 Persen ke 8.671
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/320/3188712/ihsg_dibuka_menguat-oY5u_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Naik ke Level 8.715
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/278/3188485/ihsg_menguat-K2vc_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat ke 8.676 Sambut Awal Pekan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement