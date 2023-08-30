Naik 0,31%, IHSG Ambil Jeda di Level 6.979

Indeks Harga Saham Gabungan ditutup menguat di sesi I (Ilustrasi: Freepik)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat pada perdagangan siang ini Rabu (30/8/2023). IHSG menguat 0,31% atau 21,45 poin ke level 6.979.

Siang ini, total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 12,90 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp6,26 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 692.318 kali. Adapun, sebanyak 250 saham harganya menguat, 223 saham harganya turun dan 272 saham lainnya stagnan.

Sektor infrastruktur memimpin penguatan dengan naik sebesar 1,74%, sektor bahan baku naik 0,38%, sektor siklikal naik 0,29%, sektor kesehatan naik 0,27%, sektor industri naik 0,14%, sektor properti naik 0,05% dan sektor keuangan naik 0,04%.

Sedangkan, empat sektor lainnya tercatat turun dengan sektor transportasi melemah 0,42%, sektor energi turun 0,27%, sektor teknologi turun 0,22% dan sektor non siklikal turun 0,06%.

Adapun, indeks LQ45 naik 0,44% ke level 968, indeks IDX30 naik 0,52% ke level 502, indeks MNC36 naik 0,56% ke level 372, serta indeks JII naik 0,42% ke level 556.