Dukung Industri Petrokimia, BRI Beri Fasilitas Pembiayaan ke Pelanggan Chandra Asri (TPIA)

JAKARTA – Bank Rakyat Indonesia (BRI) mendukung industri petrokimia di dalam negeri. Sejalan dengan hal tersebut, BRI memberikan fasilitas pembiayaan untuk pelanggan perusahaan petrokimia PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (TPIA).

Kedua perusahaan menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) untuk menyediakan fasilitas pembiayaan bagi pelanggan polimer domestik Chandra Asri. Pemberian fasilitas pembiayaan dilakukan untuk meningkatkan volume transaksi wholesale sekaligus mendukung fokus Indonesia dalam memperkuat hilirisasi industri dengan mengoptimalkan pengolahan bahan baku di dalam negeri.

Kerja sama ini juga diharapkan dapat menunjang daya saing rantai nilai industri, mendorong stabilitas rantai pasok, dan memberikan nilai tambah pada produk petrokimia nasional.

“Kemitraan strategis dengan BRI untuk memperkenalkan program solusi keuangan ini sehingga pelanggan kami mendapatkan manfaatnya,” papar Polymer Sales Director Chandra Asri, Raymond Budhin, Rabu (30/8/2023).

Menurutnya, inisiatif ini sejalan dengan komitmen Perseroan untuk menjadi mitra pertumbuhan dengan secara efektif menjawab tantangan permintaan domestik dan mendukung industri hilir Indonesia secara berkelanjutan.