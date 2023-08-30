AP I Raup Laba Bersih Rp448 Miliar di Semester I-2023

JAKARTA - PT Angkasa Pura I (Persero) atau AP I meraup laba bersih sebesar Rp 448 miliar sepanjang Januari-Juli 2023.

Adapun total pendapatan perseroan pada periode tersebut mencapai Rp5,21 triliun.

Direktur Utama AP I, Faik Fahmi menyebut, total pendapatan perusahaan pada Januari-Juli tahun ini naik 75% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sedangkan EBITDA naik 224 persen menjadi Rp2,32 triliun.

Menurutnya, capaian kinerja keuangan AP I tidak terlepas dari kinerja operasional perusahaan. Di sisi pergerakan penumpang, perseroan berhasil melayani 45,3 juta orang sejak 1 Januari-28 Agustus 2023.

Jumlah itu tumbuh 78% dibandingkan periode yang sama 2022 yakni 25,4 juta penumpang.