HOME FINANCE MARKET UPDATE

AP I Raup Laba Bersih Rp448 Miliar di Semester I-2023

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |18:57 WIB
AP I Raup Laba Bersih Rp448 Miliar di Semester I-2023
AP I raup laba bersih Rp488 miliar. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - PT Angkasa Pura I (Persero) atau AP I meraup laba bersih sebesar Rp 448 miliar sepanjang Januari-Juli 2023.

Adapun total pendapatan perseroan pada periode tersebut mencapai Rp5,21 triliun.

 BACA JUGA:

Direktur Utama AP I, Faik Fahmi menyebut, total pendapatan perusahaan pada Januari-Juli tahun ini naik 75% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sedangkan EBITDA naik 224 persen menjadi Rp2,32 triliun.

Menurutnya, capaian kinerja keuangan AP I tidak terlepas dari kinerja operasional perusahaan. Di sisi pergerakan penumpang, perseroan berhasil melayani 45,3 juta orang sejak 1 Januari-28 Agustus 2023.

 BACA JUGA:

Jumlah itu tumbuh 78% dibandingkan periode yang sama 2022 yakni 25,4 juta penumpang.

Halaman:
1 2
