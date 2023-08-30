Harga Emas Berjangka Naik Nyaris 1%

JAKARTA – Harga emas berjangka di divisi COMEX New York Mercantile Exchange naik pada perdagangan kemarin. Harga emas dunia naik karena data ekonomi Amerika Serikat (AS) yang dirilis lebih buruk dari perkiraan.

Melansir Xinhua, Rabu (30/8/2023), kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember naik USD18,30 atau 0,94% menjadi USD1.965,10 per ounce.

Conference Board, sebuah kelompok riset bisnis, melaporkan pada hari Selasa bahwa indeks kepercayaan konsumen turun menjadi 106,1 pada bulan Agustus dari revisi 114 pada bulan Juli. Analis memperkirakan angka 116.

Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan bahwa lowongan pekerjaan di AS turun menjadi 8,8 juta pada bulan Juli, paling sedikit sejak Maret 2021 dan turun dari 9,2 juta pada bulan Juni.

Indeks dolar AS dan imbal hasil Treasury turun menyusul data ekonomi yang lebih lemah dari perkiraan.