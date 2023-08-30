OJK Restui Hanwha Life Jadi Pengendali Lippo Insurance (LPGI)

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merestui perubahan pengendali PT Lippo General Insurance Tbk (LPGI) kepada Hanwha Life.

Berdasarkan surat OJK No.S-3/PD.02/2023 tanggal 21 Agustus 2023, yang diungkapkan oleh manajemen LPGI pada Selasa (29/8/2023).

"Perihal persetujuan perubahan pengendali PT Lippo General Insurance Tbk, yang suratnya kami terima pada 28 Agustus 2023," kata manajemen di Keterbukaan Informasi.

Dengan adanya perubahan ini, maka pengendali LPGI yang terbaru adalah PT Hanwha Life Insurance Indonesia, dan Hanwha Life Insurance Co Ltd.