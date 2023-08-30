Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Indeks Dolar AS Lesu Menanti Data Tenaga Kerja

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |08:02 WIB
Indeks Dolar AS Lesu Menanti Data Tenaga Kerja
Indeks Dolar AS melemah (Foto: Ilustrasi Shutterstock)
A
A
A

JAKARTAIndeks dolar AS lesu terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Selasa (Rabu pagi WIB). Dolar melemah karena pasar tenaga kerja AS mendingin dan kepercayaan konsumen menurun ketika investor menunggu angka pasar tenaga kerja yang lebih komprehensif dalam laporan pekerjaan Agustus minggu ini.

Melansir Antara, Rabu (30/8/2023), indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, turun 0,50% menjadi 103,5332 pada akhir perdagangan.

Jumlah lowongan pekerjaan pada Juli mencapai 8,82 juta, level terendah sejak Maret 2021, Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan pada Selasa (29/8/2023).

Angka ini mengikuti 9,16 juta lowongan pekerjaan pada Juni dan berada di bawah ekspektasi pasar sebesar 9,46 juta, yang menunjukkan bahwa masyarakat Amerika menjadi kurang percaya diri terhadap pasar tenaga kerja.

"Sepanjang bulan ini, jumlah karyawan yang dipekerjakan dan total pemutusan hubungan kerja tidak banyak berubah, masing-masing sebesar 5,8 juta dan 5,5 juta," kata laporan itu.

Data tersebut "telah meningkatkan keyakinan bahwa FOMC (Komite Pasar Terbuka Federal) tidak akan menaikkan suku bunga pada pertemuan kebijakan 19-20 September mendatang, dan memang, hal itu bisa dilakukan," kata analis di Action Economics, dikutip dari Xinhua.

