Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Minyak Dunia Naik, WTI Dibanderol USD81/USD

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |08:15 WIB
Harga Minyak Dunia Naik, WTI Dibanderol USD81/USD
harga minyak dunia naik (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Harga minyak dunia naik lebih dari satu dolar per barel pada akhir perdagangan Selasa (Rabu pagi WIB). Harga minyak mentah naik dipicu melemahnya greenback, sementara investor memperdebatkan dampak potensial terhadap pasokan dan permintaan energi dari Badai Idalia yang akan melanda Florida minggu ini.

Dilansir dari Antara, Rabu (30/8/2023), minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Oktober terangkat USD1,07 atau 1,3% menjadi USD85,49 per barel di London ICE Futures Exchange.

Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Oktober menguat USD1,06 atau 1,3% menjadi USD81,86 dolar AS per barel di New York Mercantile Exchange.

Indeks dolar AS turun setelah data menunjukkan bahwa lowongan pekerjaan AS, yang merupakan ukuran permintaan tenaga kerja, turun pada Juli. Lemahnya pasar tenaga kerja dapat mendorong Federal Reserve untuk memperlambat kenaikan suku bunga, kata para ahli, dikutip dari Reuters.

Pelemahan greenback membuat harga minyak dalam mata uang dolar lebih murah bagi investor yang memegang mata uang lain, sehingga meningkatkan permintaan.

Harga minyak sedikit menambah kenaikan dalam volume rendah dalam perdagangan pasca-penyelesaian setelah data industri menunjukkan penurunan besar dalam persediaan minyak mentah minggu lalu, menunjukkan permintaan yang kuat.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/25/320/3165385/sumur_minyak-vClb_large.png
Kasus Kebakaran Sumur Minyak di Blora Jadi Pembelajaran, Jangan Ada Korban Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/455/3156078/bahlil-FKiI_large.jpg
Sumur Minyak Masyarakat Dilegalkan, Bisa Raup Rp2 Juta per Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/28/320/3151008/minyak-xiPZ_large.jpg
5 Negara Arab Penghasil Minyak Bumi Terbesar di Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/28/320/3151074/bahlil-qKnV_large.jpg
Bahlil Umumkan Aturan Legalisasi Sumur Minyak Rakyat 2 Juli 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/320/3149687/minyak-boB3_large.jpg
Adu Sumber Kekayaan Minyak Bumi Iran dengan AS, Siapa Paling Kaya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/320/3149681/selat_hormuz-H0Zm_large.jpg
Ini Dampak Ekonomi jika Selat Hormuz Resmi Ditutup Iran
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement