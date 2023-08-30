Penyebab PKH Balita Tidak Cair dan Cara Cek Penerimanya

JAKARTA - Penyebab PKH Balita tidak cair dan cara cek penerimanya. Bansos Program Keluarga Harapan (PKH) sendiri merupakan bantuan pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) RI untuk keluarga yang tak mampu atau rentan miskin.

Sebelumnya, telah diketahui bahwa Bansos PKH tahap pertama sudah dicairkan pada bulan Maret tahun 2023 yang di mana penyalurnya adalah Bank BRI.

Tetapi, terdapat kendala dalam pencairan bansos PKH Balita di tahap berikutnya.

Menurut sumber, jika ada komponen yang belum cair maka kemungkinan terdapat data yang belum sinkron antara DTKS dan Dukcapil.

Biasanya, apabila data sudah sinkron maka ada kemungkinan nama anak yang masih berusia balita belum masuk dalam DTKS.

Namun tidak bisa dipungkiri, saat nama sudah masuk dalam data DTKS, terdapat juga kemungkinan lagi bahwa belum tercover dengan bantuan PBI.

Sehingga, hal tersebut yang menjadi faktor alasan komponen balita dalam Bansos PKH tidak termasuk dalam perhitungan.