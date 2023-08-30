Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Menparekraf Sandiaga Optimistis Desa Wisata RI Bisa Mendunia

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |08:34 WIB
Menparekraf Sandiaga Optimistis Desa Wisata RI Bisa Mendunia
Sandiaga Uno yakin desa wisata RI bisa mendunia (Foto: PKT)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno menyampaikan selama tiga tahun terakhir dirinya yakin jika desa wisata di Indonesia siap mendunia. Meskipun pada 2021 lalu program pengembangan desa wisata sempat diragukan karena situasi pandemi.

Menurut Sandiaga, tekad kuat dan semangat memajukan ekonomi menjadi latar belakang lahirnya ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) yang juga didukung kepala daerah hingga pemangku kepentingan desa wisata.

Seiring dengan tema "Dari Desa untuk Indonesia Bangkit, Pariwisata Berkelas Dunia", Sandiaga berharap desa wisata dapat berkembang sebagai simbol kebangkitan ekonomi nasional melalui kegiatan wisata berkelas dunia.

“Ini bukan hanya program pemerintah, tetapi juga catatan perjalanan spiritual bagi kita. Selama tiga tahun terakhir membangkitkan ekonomi dari desa, bersama masyarakat desa yang semangatnya luar biasa,” kata Sandi, Rabu (30/8/2023).

Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo memberikan apresiasi pada Kampung atas air Malahing binaan PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim). Kampung tersebut meraih Juara 3 kategori Kampung Wisata Maju pada ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2023.

Berbagai perubahan dilakukan Pupuk Kaltim bagi masyarakat dengan serangkaian program. Mulai perbaikan tata kelola lingkungan dan pengembangan potensi kawasan, peningkatan kapasitas dan keterampilan masyarakat hingga peluang ekonomi dari berbagai sektor usaha penunjang wisata.

Halaman:
1 2
