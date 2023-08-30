Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

LRT Jabodebek Gangguan, KAI: Tanggung Jawab INKA

Heri Purnomo , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |12:02 WIB
LRT Jabodebek Gangguan, KAI: Tanggung Jawab INKA
LRT Jabodebek Sempat Alami Gangguan. (Foto: Okezone.com/Antara)
JAKARTA - Kereta Api Indonesia (KAI) melempar tanggung jawab gangguan LRT Jabodebek hari ini pada PT INKA. Di mana transportasi berbasis rel yang baru diresmikan Presiden Jokowi mengalami gangguan teknis di rute Jatimulya-Dukuh Atas.

"LRT hingga saat ini masih dibawah tanggungjawab INKA, sehingga kami mengkoordinasikan penanganan sarana tersebut dengan TIM INKA," ujar Manager Public Relations KAI Divisi LRT Jabodebek Kuswardojo, Rabu (30/8/2023).

Gangguan tersebut menyebabkan perjalanan pengguna menjadi telat. Di mana rangkaian LRT tersebut sudah kembali di tarik ke Dipo untuk dilakukan evaluasi terkait penyebab gangguan dan dilakukan perawatan oleh PT INKA sebagai pembuat kereta tersebut.

LRT

Kuswardojo menilai, gangguan aliran listrik yang terjadi di Halim disebabkan adanya gangguan TPSS listrik yang mengakibatkan gangguan operasional LRT.

Sebelumnya, LRT Jabodebek pagi ini mengalami gangguan operasional rute Jatimulya-Dukuh Atas. Di mana penumpang tertahan di Stasiun Cikunir 2.

Hal tersebut dikabarkan oleh akun media sosial X @jalur5_ dikutip, Rabu (30/8/2023). Akun tersebut menjelaskan bahwa perjalanan yang ditempuh dari Jatimulya ke Cikunir 2 menjadi lama.

"Hari ini (30/8) kereta LRT Jabodebek Jatimulya - Dukuh Atas mengalami gangguan di Stasiun Cikunir 2. Kereta tertahan lama di Cikunir 2, sehingga penumpang menempuh Jatimulya - Cikunir 2 hingga 40 menit. Penumpang diminta turun di Cikunir 2 dan berpindah ke kereta selanjutnya," katanya.

