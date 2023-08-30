Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

LRT Jabodebek Sempat Gangguan, KAI Pastikan Layanan Kembali Normal

Heri Purnomo , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |12:06 WIB
LRT Jabodebek Sempat Gangguan, KAI Pastikan Layanan Kembali Normal
LRT Jabodebek Sempat Alami Gangguan. (Foto: Okezone.com/Antara)
A
A
A

JAKARTA - LRT Jabodebek memastikan gangguan operasional yang terjadi sudah tertangani. Di mana laju LRT saat ini sudah kembali normal.

Manager Public Relations KAI Divisi LRT Jabodebek Kuswardojo menyampaikan LRT Jabodebek sudah berjalan normal dan pihaknya sudah berkoordinasi kepada pihak Adhi Karya yang bertanggungjawab atas TPPS.

Di mana terjadi gangguan aliran listrik di Halim yang disebabkan adanya gangguan TPSS listrik yang mengakibatkan gangguan operasional LRT.

"Koordinasi dengan semua stakeholder terus kami lakukan agar operasional LRT Jabodebek bisa berjalan dengan baik," ujarnya, Rabu (30/8/2023).

"Kami mohon maaf atas gangguan yang terjadi pada perjalanan LRT hari ini dan mengakibatkan kekurang nyamanan bagi pengguna jasa LRT Jabodebek," katanya.

LRT

Sebelumnya, LRT Jabodebek pagi ini mengalami gangguan operasional rute Jatimulya-Dukuh Atas. Di mana penumpang tertahan di Stasiun Cikunir 2.

Kereta Api Indonesia (KAI) pun melempar tanggung jawab gangguan LRT Jabodebek hari ini pada PT INKA. Di mana transportasi berbasis rel yang baru diresmikan Presiden Jokowi mengalami gangguan teknis di rute Jatimulya-Dukuh Atas.

"LRT hingga saat ini masih dibawah tanggungjawab INKA, sehingga kami mengkoordinasikan penanganan sarana tersebut dengan TIM INKA," ujarnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/320/3174415/menhub_bertemu_kdm-F3f2_large.jpg
Bertemu KDM, Menhub Bahas LRT Bandung Raya hingga Bandara Kertajati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/22/320/3132912/lrt-sctU_large.jpeg
Urai Kemacetan Jakarta, Apa Kabar Proyek LRT Velodrome-Manggarai?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/26/320/3098970/jam-operasional-lrt-jabodebek-diperpanjang-pada-tahun-baru-ini-jadwalnya-sg9XmZuUCJ.jpg
Jam Operasional LRT Jabodebek Diperpanjang pada Tahun Baru, Ini Jadwalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/320/3092630/jumlah-penumpang-lrt-jabodebek-catat-rekor-tembus-2-juta-pada-november-2024-vQIf1CSUjb.jpg
Jumlah Penumpang LRT Jabodebek Catat Rekor, Tembus 2 Juta pada November 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/320/3077834/proyek-lrt-velodrome-manggarai-capai-32-lebih-cepat-dari-target-KWxlPfKAzp.jpg
Proyek LRT Velodrome-Manggarai Capai 32%, Lebih Cepat dari Target
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/02/320/3043523/progres-lrt-jakarta-fase-1b-velodrome-manggarai-capai-23-15-wMvmYCX6YF.jpg
Progres LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Capai 23,15%
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement