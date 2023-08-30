Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Progres Pembangunan Bandara Malintang di Madina 50%, Akses Masyarakat Bisa Cepat

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |12:24 WIB
Progres Pembangunan Bandara Malintang di Madina 50%, Akses Masyarakat Bisa Cepat
Pembangunan Bandara Malintang (Foto: MPI)
A
A
A

MADINA - Progres pembangunan Bandara Malintang di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, telah mencapai 50%. Baik dari sisi fasilitas darat maupun udara.

Hal itu dikatakan Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi dalam keterangan resmi Pemprov Sumut, Rabu (30/8/2023).

Edy sebelumnya meninjau pembangunan bandara tersebut pada Selasa, 29 Agustus 2023. Ikut mendampingi dalam peninjauan itu, Wakil Bupati Mandailingnatal Atika UZ Nasution, Kadis Kominfo Sumut Ilyas S Sitorus, Kadis Kesehatan Alwi Mujahit, Kadis Lingkungan Hidup dan Kehutanan Yuliani Siregar, serta OPD terkait lainnya.

Dari peninjauan itu diketahui bahwa saat ini pengerjaan sedang berjalan, baik untuk fasilitas darat dan udara. Untuk darat progresnya telah mencapai 42%, sedangkan fasilitas udara mencapai 59%.

"Secara total sudah mencapai 50%, runaway sudah diaspal, tetapi belum rampung, terminalnya lagi proses, fasilitas lain akan dikejar," kata Edy.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/320/3187199/luhut-RcdJ_large.png
Luhut Buka-bukaan Alasan Bandara IMIP Dibangun dan Proyek China di Morowali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/320/3186597/bandara-HvGQ_large.jpg
6 Fakta Heboh Bandara IMIP di Morowali hingga Jokowi Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/455/3186260/bandara-pPEq_large.jpg
Ini Pemilik Bandara IMIP Morowali yang Kini Diawasi Bea Cukai hingga Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/320/3186126/purbaya-zerU_large.jpg
Bandara Morowali Milik IMIP Disebut Ilegal, Ini Kata Purbaya hingga Wamenhub
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/320/3186088/purbaya-TGCt_large.jpg
Heboh Bandara Morowali Milik IMIP, Purbaya Minta Penjelasan Bea Cukai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/320/3176268/penumpang_bandara_bali-aZfE_large.jpg
Ada Rute Baru Internasional, Bandara I Gusti Ngurah Rai Angkut 18,23 Juta Penumpang 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement