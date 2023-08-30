Progres Pembangunan Bandara Malintang di Madina 50%, Akses Masyarakat Bisa Cepat

MADINA - Progres pembangunan Bandara Malintang di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, telah mencapai 50%. Baik dari sisi fasilitas darat maupun udara.

Hal itu dikatakan Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi dalam keterangan resmi Pemprov Sumut, Rabu (30/8/2023).

Edy sebelumnya meninjau pembangunan bandara tersebut pada Selasa, 29 Agustus 2023. Ikut mendampingi dalam peninjauan itu, Wakil Bupati Mandailingnatal Atika UZ Nasution, Kadis Kominfo Sumut Ilyas S Sitorus, Kadis Kesehatan Alwi Mujahit, Kadis Lingkungan Hidup dan Kehutanan Yuliani Siregar, serta OPD terkait lainnya.

Dari peninjauan itu diketahui bahwa saat ini pengerjaan sedang berjalan, baik untuk fasilitas darat dan udara. Untuk darat progresnya telah mencapai 42%, sedangkan fasilitas udara mencapai 59%.

"Secara total sudah mencapai 50%, runaway sudah diaspal, tetapi belum rampung, terminalnya lagi proses, fasilitas lain akan dikejar," kata Edy.