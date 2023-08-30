Rincian Formasi Seleksi CPNS dan PPPK 2023, Menpan RB: Tunggu Pengumumannya

JAKARTA - Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) kembali dibuka tahun ini. Lowongan yang dibuka untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas belum mau membocorkan secara detail formasi apa saja yang dibuka seleksi Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2023.

Namun, kata Azwar Anas, arah kebijakan pengadaan ASN tahun 2023 fokus pada pemenuhan pelayanan dasar, yakni guru dan tenaga kesehatan.

“Untuk rincian formasi apa yang akan dibuka, nanti tunggu pengumumannya,” ujar Anas, Rabu (30/8/2023).

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengatakan ada 572.496 formasi CPNS yang dibuka tahun ini.

Formasi tersebut dibuka di 72 instansi pemerintah pusat sebanyak 78.862 ASN, dan pemerintah daerah 493.634 ASN.

Formasi CASN untuk pemerintah pusat terinci sebanyak 28.903 untuk CPNS dan 49.959 untuk PPPK. Kemudian di pemerintah daerah dialokasikan khusus sebanyak 296.084 PPPK Guru, 154.724 PPPK Tenaga Kesehatan, dan 42.826 PPPK Teknis.