HOME FINANCE HOT ISSUE

Peringatan! Calon Pelamar CPNS 2023 Harus Bersedia Kerja di Daerah Terpencil dan Terima Gaji Kecil

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |12:50 WIB
Peringatan! Calon Pelamar CPNS 2023 Harus Bersedia Kerja di Daerah Terpencil dan Terima Gaji Kecil
Calon Pelamar CPNS Harus Bersedia Kerja di Daerah Terpencil dan Terima Gaji Kecil. (Foto: okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas meminta masyarakat yang mau ikut Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2023 harap mempersiapkan diri dengan baik. Termasuk kesiapan untuk ditugaskan atau ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia.

"Perlu komitmen yang tinggi bagi setiap individu yang mengabdikan dirinya untuk negara. Harus bersedia ditempatkan dimanapun termasuk daerah terpencil,” pungkas Anas, Rabu (30/8/2023).

Selain itu, bagi calon pelamar yang tertarik untuk bergabung menjadi CPNS maupun PPPK bahwa harus bersedia menerima gaji yang telah ditetapkan sesuai aturan yang ada.

CPNS

Hal ini mesti ditegaskan Menpan RB karena dalam Seleksi CPNS 2023 ada 1.921 peserta yang sudah lolos malah mengundurkan diri karena kaget melihat gajinya kecil.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
