LRT di Indonesia Ada di Mana Saja?

JAKARTA- Mengulik LRT di Indonesia ada di mana saja bakal dibahas dalam artikel ini. Sebagai informasi, beberapa lokasi Light Train Transit (LRT) atau kereta api ringan ini sudah mulai beroperasi.

Tidak hanya di Jakarta, beberapa wilayah Indonesia seperti Palembang juga memiliki LRT dalam menjadi salah satu transportasi umum.

Lantas, LRT di Indonesia ada di mana saja? Melansir dari berbagai sumber, berikut daftarnya:

1. Palembang

LRT pertama yang beroperasi di Indonesia berada di Palembang, Sumatera Selatan. Awalnya, Palembang direncanakan akan membangun monorel dari Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II ke Komplek Olahraga Jakabaring.

Namun, karena sepi investor dan bertepatan dengan penyambutan Asian Games 2018 dimana Palembang menjadi tuan rumah, maka proyek monorel digantikan dengan proyek LRT.

Proses pembangunan LRT di Palembang selesai pada Februari 2018. Setelah itu dilakukan serangkaian uji coba sebelum akhirnya resmi beroperasi penuh pada 1 Agustus 2018.