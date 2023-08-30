Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

LRT di Indonesia Ada di Mana Saja?

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |19:39 WIB
LRT di Indonesia Ada di Mana Saja?
Ilustrasi LRT Jabodebek (Foto:Okezone)
A
A
A

JAKARTA- Mengulik LRT di Indonesia ada di mana saja bakal dibahas dalam artikel ini. Sebagai informasi, beberapa lokasi Light Train Transit (LRT) atau kereta api ringan ini sudah mulai beroperasi.

Tidak hanya di Jakarta, beberapa wilayah Indonesia seperti Palembang juga memiliki LRT dalam menjadi salah satu transportasi umum.

Lantas, LRT di Indonesia ada di mana saja? Melansir dari berbagai sumber, berikut daftarnya:

1. Palembang

LRT pertama yang beroperasi di Indonesia berada di Palembang, Sumatera Selatan. Awalnya, Palembang direncanakan akan membangun monorel dari Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II ke Komplek Olahraga Jakabaring.

Namun, karena sepi investor dan bertepatan dengan penyambutan Asian Games 2018 dimana Palembang menjadi tuan rumah, maka proyek monorel digantikan dengan proyek LRT.

Proses pembangunan LRT di Palembang selesai pada Februari 2018. Setelah itu dilakukan serangkaian uji coba sebelum akhirnya resmi beroperasi penuh pada 1 Agustus 2018.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/320/3186990//lrt_jabodebek-uY0A_large.jpg
LRT Jabodebek Tambah Perjalanan Jadi 430 per Hari, Waktu Tunggu Lebih Cepat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183928//pramono_anung-vB3P_large.jpg
Belum Putuskan Tarif LRT Manggarai-Velodrome, Pramono: Jadi Dulu, Baru Urusan Tarif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/338/3181986//pramono_anung-nDom_large.jpg
Pramono Teken Pergub Pekerja Gaji di Bawah Rp6,2 Juta Gratis Naik Transjakarta hingga MRT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181790//lrt-E39f_large.jpg
Naik MRT, LRT, dan Transjakarta Bisa Gratis, Ini Syaratnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/622/3181667//transjakarta-Qn5s_large.jpg
Syarat dan Cara Daftar Kartu Pekerja Jakarta 2025, Naik MRT-LRT dan Transjakarta Gratis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181661//bus_transjakarta-9Ens_large.jpg
Hore! Pegawai Gaji di Bawah Rp6,2 Juta Gratis Naik Transjakarta hingga MRT, Ini Syaratnya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement