5 Kisah Inspiratif Driver Ojek Online yang Pernah Viral

JAKARTA- Lima kisah inspirasi driver ojek online yang pernah viral ini kembali menarik perhatian. Mereka bukan hanya sekedar mengantar penumpang, bahkan ada yang menjadi 'pahlawan'.

Masing-masing dari para driver ini punya cerita yang unik dan berbeda. Mulai dari kisah saat pandemi hingga narik penumpang saat hamil besar.'

BACA JUGA: Istilah dan Singkatan Unik di Dunia Ojek Online

Siapa saja mereka, berikut lima kisah inspiratif driver ojek online yang pernah viral. Dikutip dari berbagai sumber, Rabu (29/8/2023).

1. Fatawa Toni Obenk

Fatawa Toni Obenk, seorang driver ojek online mengaku jumlah pesanannya menurun dan tak mencapai target semenjak Covid-19 menyebar di Indonesia, tepatnya pada 2020. Dia mengaku tidak bisa berbuat apa-apa kecuali pasrah dan bersyukur karena di tengah pandemi masih bisa mendapat makanan gratis dari para pelanggan.

Bahkan, menurut Fatawa, traktiran makanan tersebut tidak selalu hanya datang dari kalangan terpandang.

Menurut Fatwa, pengalamannya serta rekan seprofesinya yang mendapat makanan gratis saat sepi pesanan membuat mereka tergerak untuk menggalang dana.

BACA JUGA: Istilah dan Singkatan Unik di Dunia Ojek Online

Bersama komunitas ojol, Jogja Ojol Community (JOC), Fatawa dan teman-temannya berinisiatif mengumpulkan donasi untuk para tenaga medis yang tengah berjuang melawan virus corona. Kegiatan galang dana itu mereka lakukan pada akhir Maret 2020.