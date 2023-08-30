Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

5 Kisah Inspiratif Driver Ojek Online yang Pernah Viral

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |20:04 WIB
5 Kisah Inspiratif Driver Ojek Online yang Pernah Viral
Ilustrasi (Foto:Okezone)
A
A
A

JAKARTA- Lima kisah inspirasi driver ojek online yang pernah viral ini kembali menarik perhatian. Mereka bukan hanya sekedar mengantar penumpang, bahkan ada yang menjadi 'pahlawan'.

Masing-masing dari para driver ini punya cerita yang unik dan berbeda. Mulai dari kisah saat pandemi hingga narik penumpang saat hamil besar.'

Siapa saja mereka, berikut lima kisah inspiratif driver ojek online yang pernah viral. Dikutip dari berbagai sumber, Rabu (29/8/2023).

1. Fatawa Toni Obenk

Fatawa Toni Obenk, seorang driver ojek online mengaku jumlah pesanannya menurun dan tak mencapai target semenjak Covid-19 menyebar di Indonesia, tepatnya pada 2020. Dia mengaku tidak bisa berbuat apa-apa kecuali pasrah dan bersyukur karena di tengah pandemi masih bisa mendapat makanan gratis dari para pelanggan.

Bahkan, menurut Fatawa, traktiran makanan tersebut tidak selalu hanya datang dari kalangan terpandang.

Menurut Fatwa, pengalamannya serta rekan seprofesinya yang mendapat makanan gratis saat sepi pesanan membuat mereka tergerak untuk menggalang dana.

Bersama komunitas ojol, Jogja Ojol Community (JOC), Fatawa dan teman-temannya berinisiatif mengumpulkan donasi untuk para tenaga medis yang tengah berjuang melawan virus corona. Kegiatan galang dana itu mereka lakukan pada akhir Maret 2020.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/320/3189297//driver_ojol-M4Nl_large.jpg
Iuran BPJS Mitra Driver Terbaik Ditanggung GoTo, Jadi Jalan Tengah yang Fair
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/320/3189094//goto-ONeC_large.jpg
GoTo Tanggung Iuran BPJS TK-Kesehatan Driver Gojek Terbaik Mulai 1 Januari 2026, Ini Kriterianya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187710//gojek-ulMz_large.jpg
Ratusan Driver Gojek Penyandang Tunarungu Dapat Rompi Khusus, Ini Manfaatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/320/3186489//ojol-EAgN_large.jpg
Aturan Transportasi Online Disusun, Driver Ojol Soroti Komisi 10 Persen Status Karyawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/337/3184853//anggota_komisi_v_dpr_ri_sudjatmiko-syR7_large.jpg
Atasi Parkir Liar, DPR Minta Kemenhub Bikin Shelter Khusus Ojol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/338/3184806//demo-KXkp_large.jpg
Momen Polwan Cantik Bagikan Air Mineral dan Roti ke Driver Ojol yang Demo di Monas
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement