Turunkan Pengangguran di Tengah Ancaman Robot Gantikan Pekerja, Caranya?

MALANG - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah berkomitmen pemerintah pusat terus berupaya mengurangi angka pengangguran terbuka di tahun 2023. Sejumlah langkah pun disusun melalui program sinergi antar kementerian lembaga hingga pemerintah daerah.

"Pengangguran terus kita turunkan dengan berbagai cara, menyiapkan mereka masuk ke dalam pasar kerja," ucap Menaker Ida Fauziah saat membuka Festival Bentoel Bangun Negeri di Malang, pada Selasa petang (29/8/2023).

Menurut Ida, penyiapan usia produktif untuk masuk ke pasar kerja dinilai penting. Sebagai wadah menuju ke sana, maka diperlukan peningkatan kualitas skill dan pengetahuan masing-masing individu di usia produktif agar terserap ke dunia kerja.

"Dengan peningkatan kompetensi yang dipersiapkan, kita juga sudah mendorong perluasan kesempatan kerja. Tidak semua orang bisa masuk di pasar kerja. Apalagi industri 4.0 ini banyak sekali jenis-jenis pekerjaan yang hilang, akan banyak jenis-jenis pekerjaan baru yang muncul," katanya.

Apalagi di era industri 4.0 persaingan ketenagakerjaan kian ketat, dengan adanya beberapa alat yang dapat menggantikan pekerjaan manusia.

"Jenis-jenis pekerjaan baru yang muncul ini kita butuh siapkan mereka, agar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Di saat kita belum bisa menyesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja dengan up skilling, atau reskilling," imbuhnya.

Guna memfasilitasi kebutuhan kesempatan kerja, kementeriannya disebut Ida berkomitmen agar ada perluasan kesempatan kerja. Hal ini penting usai calon tenaga kerja yang telah memiliki skill, kemampuan, dan pengalaman ini bisa terserap di kebutuhan pasar kerja.

"Kementerian ketenagakerjaan sendiri di samping memastikan bahwa calon angkatan kerja kita bisa masuk ke pasar kerja, dengan peningkatan kompetensi yang dipersiapkan, kita juga sudah mendorong perluasan kesempatan kerja," tuturnya.