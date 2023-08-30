Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Turunkan Pengangguran di Tengah Ancaman Robot Gantikan Pekerja, Caranya?

Avirista Midaada , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |13:11 WIB
Turunkan Pengangguran di Tengah Ancaman Robot Gantikan Pekerja, Caranya?
Turunkan Pengangguran di Tengah Ancaman Robot Gantikan Pekerja, Caranya? (Foto: Avirista/MPI)
A
A
A

MALANG - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah berkomitmen pemerintah pusat terus berupaya mengurangi angka pengangguran terbuka di tahun 2023. Sejumlah langkah pun disusun melalui program sinergi antar kementerian lembaga hingga pemerintah daerah.

"Pengangguran terus kita turunkan dengan berbagai cara, menyiapkan mereka masuk ke dalam pasar kerja," ucap Menaker Ida Fauziah saat membuka Festival Bentoel Bangun Negeri di Malang, pada Selasa petang (29/8/2023).

Menurut Ida, penyiapan usia produktif untuk masuk ke pasar kerja dinilai penting. Sebagai wadah menuju ke sana, maka diperlukan peningkatan kualitas skill dan pengetahuan masing-masing individu di usia produktif agar terserap ke dunia kerja.

"Dengan peningkatan kompetensi yang dipersiapkan, kita juga sudah mendorong perluasan kesempatan kerja. Tidak semua orang bisa masuk di pasar kerja. Apalagi industri 4.0 ini banyak sekali jenis-jenis pekerjaan yang hilang, akan banyak jenis-jenis pekerjaan baru yang muncul," katanya.

Apalagi di era industri 4.0 persaingan ketenagakerjaan kian ketat, dengan adanya beberapa alat yang dapat menggantikan pekerjaan manusia.

"Jenis-jenis pekerjaan baru yang muncul ini kita butuh siapkan mereka, agar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Di saat kita belum bisa menyesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja dengan up skilling, atau reskilling," imbuhnya.

Guna memfasilitasi kebutuhan kesempatan kerja, kementeriannya disebut Ida berkomitmen agar ada perluasan kesempatan kerja. Hal ini penting usai calon tenaga kerja yang telah memiliki skill, kemampuan, dan pengalaman ini bisa terserap di kebutuhan pasar kerja.

"Kementerian ketenagakerjaan sendiri di samping memastikan bahwa calon angkatan kerja kita bisa masuk ke pasar kerja, dengan peningkatan kompetensi yang dipersiapkan, kita juga sudah mendorong perluasan kesempatan kerja," tuturnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181764/pekerja-vj0u_large.jpg
5 Fakta Pengangguran di RI Turun Jadi 7,46 Juta Orang hingga 67% Pekerja Kerja Lebih dari 35 Jam Seminggu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/320/3181504/pekerja-Meab_large.jpg
BPS: Pekerja Formal di RI Meningkat, Angka Pengangguran Turun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/320/3181500/phk-2WgV_large.jpg
7,46 Juta Rakyat Indonesia Masih Menganggur, Ternyata Ini Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/320/3157278/pengangguran_di_indonesia-6TLl_large.jpg
Pengangguran RI Tembus 7,28 Juta, Menaker Ungkap 4 Strategi Ciptakan Lapangan Kerja 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/320/3145375/pengangguran-rV9a_large.png
5 Fakta IMF Bilang Pengangguran RI Naik, Istana Klaim Menurun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/320/3144404/hasan_nasbi-yTkS_large.jpg
Reaksi Istana soal IMF Prediksi Pengangguran di Indonesia Naik Jadi 5 Persen
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement