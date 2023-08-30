PepsiCo Bangun Pabrik Pertama di RI Rp3 Triliun, Ini Doa Bahlil Setelah Selesai Jadi Menteri

CIKARANG - PT PepsiCo Indonesia Foods and Beverages (PepsiCo Indonesia) melakukan pembangunan pabrik pertamanya di Indonesia. Adapun nilai investasinya mencapai USD200 juta atau sekira Rp3 triliun.

Peletakan batu pertama pembangunan pabrik dilakukan Menteri Investasi Republik Indonesia/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Atase Perdagangan Amerika Serikat untuk Indonesia Melissa Marszalek, CEO Asia Business Unit PepsiCo Parinya Kitjatanapan, dan CEO PepsiCo Indonesia Asif Mobin.

"Kami mengapresiasi komitmen jangka panjang PepsiCo terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui investasi yang diperkirakan mencapai nilai USD200 dolar AS ini," ucap Bahlil dalam sambutannya di Cikarang, Jawa Barat, Rabu (30/8/2023).

“Saya ucapkan selamat kepada PepsiCo atas peletakkan batu pertama pada hari ini dan saya doakan semoga setelah saya selesai jadi menteri, saya bisa meminum atau memakan hasil produk dari pabrik yang sama-sama kita saksikan peletakan batu pertamanya," sambungnya.

CEO PepsiCo Indonesia, Asif Mobin menyampaikan, pabrik tersebut akan dibangun di atas lahan seluas 60.000 meter persegi dan nantinya akan memproduksi sejumlah produk makanan ringan. Adapun pembangunan ditargetkan selesai dalam jangka waktu 2 tahun, dan bisa mulai melakukan produks pada awal tahun 2025.