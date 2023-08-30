Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

LRT Jabodebek Sudah Layani 28.925 Penumpang

Heri Purnomo , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |13:20 WIB
LRT Jabodebek Sudah Layani 28.925 Penumpang
LRT Jabodebek Sudah Layani 28.925 Penumpang. (Foto: Okezone.com/LRT)
JAKARTA - LRT Jabodebek melayani 28.925 penumpang selama dua hari atau sejak diresmikan Presiden RI Joko Widodo pada Senin 28 Agustus 2023.

VP Public Relations KAI Joni Martinus merincikan, volume penumpang LRT Jabodebek pada Senin (28/9/2023) mencapai 5.220 penumpang dan pada Selasa (29/9/2023) 23.705 penumpang.

Adapun stasiun yang paling banyak melayani penumpang yaitu Stasiun Dukuh Atas, Cawang, dan Kuningan.

“KAI mengapresiasi minat masyarakat yang begitu tinggi terhadap transportasi massal LRT Jabodebek. Hal ini tentu akan semakin mendorong KAI dan stakeholder untuk terus membenahi layanan LRT Jabodebek di berbagai sisi,” kata Joni dalam keterangan tertulis, Rabu (30/8/2023).

LRT

Adapun saat ini, terdapat 158 perjalanan LRT Jabodebek yang dilayani oleh 12 rangkaian kereta setiap harinya. Joni menambahkan, bahwa target Program dengan 27 Train Set dapat melayani 137.000 penumpang dalam satu hari, namun saat ini baru bisa dioperasikan sebanyak 12 Train Set dengan kapasitas 40 - 45 ribu penumpang per hari.

Target ini tentunya akan terus ditinjau dan di evaluasi lagi bersama-sama dengan pemerintah. Jika nanti jumlah penumpangnya sudah cukup banyak dan mulai menunjukkan demand yang sangat tinggi, pihaknya akan mengusulkan ke Kementerian Perhubungan untuk menambah rangkaian kereta dan perjalanan.

1 2
