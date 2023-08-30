Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Alasan LRT Jabodebek Cuma Sampai Pukul 18.58 WIB

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |20:03 WIB
Alasan LRT Jabodebek Cuma Sampai Pukul 18.58 WIB
Kenapa LRT hanya beroperasi sampai jam 18.45 WIB? (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Alasan LRT Jabodebek cuma sampai pukul 18.58 WIB perlu diketahui.

Hal tersebut disampaikan secara resmi oleh juru bicara Kementerian Perhubungan yakni Budi Karya Sumadi.

 BACA JUGA:

"Karena ini masih dalam tahap awal operasional, Kemenhub minta KAI sebagai operator untuk lebih konservatif dalam melakukan operasi," kata juru bicara Kemenhub, Adita Irawati," katanya dikutip Rabu (30/8/2023).

Jam operasional dari LRT Jabodebek sendiri akan dimulai pukul 05.00 hingga 18.58 WIB di setiap stasiun akhir untuk saat ini. Adita juga mengungkapkan kalau pada minggu pertama rangkaian gerbong kereta yang akan beroperasi itu hanya 12, sehingga menyebabkan jam operasional juga akan terbatas.

“Di minggu pertama ini masih akan memberlakukan pengoperasian train set sebanyak 12 set, sehingga jam operasional juga terbatas, sambil dievaluasi setiap hari," ujarnya.

 BACA JUGA:

Tidak dipungkiri, kalau kedepannya juga akan ada penambahan rangkaian kereta. Jam operasional juga akan bertambah yang mungkin akan disesuaikan dengan usulan LRT Jabodebek dengan pemberangkatan terakhir pukul 23.30 WIB.

