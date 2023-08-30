Kenapa Kenaikan Gaji Pensiunan PNS Lebih Tinggi Dibanding ASN Aktif?

Kenapa kenaikan gaji pensiunan lebih tinggi dari ASN aktif?. (Foto: Okezone)

JAKARTA - Kenapa kenaikan gaji pensiunan PNS lebih tinggi dibanding ASN aktif? Simak ulasannya di artikel ini.

Gaji Pensiunan naiknya lebih tinggi dibandingkan dengan ASN aktif.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan mengenai kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan naik sebesar 8% dan untuk pensiunan akan naik sebesar 12% pada tahun 2024.

"RAPBN 2024 mengusulkan perbaikan penghasilan berupa kenaikan gaji untuk ASN pusat dan daerah/TNI/Polri sebesar 8% dan kenaikan untuk pensiunan sebesar 12%," ujar Jokowi, Rabu, 16 Agustus 2023.

Jokowi mengatakan kenaikan gaji tersebut bertujuan untuk menjaga agar pelaksanaan transformasi birokrasi dapat berjalan dengan lebih efektif.