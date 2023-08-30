Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Penyebab Gaji Pensiunan PNS Lebih Tinggi dari PNS Masih Aktif

Azahra Kaulika Irawansyah , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |21:05 WIB
Penyebab Gaji Pensiunan PNS Lebih Tinggi dari PNS Masih Aktif
Penyebab Gaji Pensiunan PNS Lebih Tinggi dari PNS Masih Aktif. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Penyebab gaji pensiunan PNS lebih tinggi dari PNS masih aktif.

Di mana Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu mengungkapkan bahwa gaji PNS naik 8% dan pensiunan 12%.

Kenaikan gaji PNS yang telah resmi diumumkan oleh Presiden Jokowi ini akan mulai berlaku pada 2024 mendatang.

Penyebab perbedaan gaji pensiunan PNS dan PNS aktif ini juga dijelaskan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Menkeu Sri Mulyani mejelaskan perbedaan kenaikan tersebut dikarenakan para pensiunan PNS ini tidak lagi menerima Tunjangan Kinerja (Tukin) seperti yang diterima oleh para PNS aktif lainnya.

"Kalau dilihat growth kenaikan ASN TNI Polri 8% sementara pensiunan karena tidak ada tukin lebih tinggi," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Nota Keuangan di Jakarta.

Adapun anggaran yang disiapkan untuk untuk besaran kenaikan tersebut sebesar Rp52 triliun, meliputi ASN pemerintah pusat Rp9,4 triliun, daerah Rp25,8 triliun dan pensiunan Rp9,4 triliun.

Halaman:
1 2
