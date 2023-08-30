Apakah LRT Ada Masinisnya?

JAKARTA – Apakah LRT ada masinisnya? hal ini menarik untuk diulas.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengatakan dengan pasti bahwa Lintas Rel Terpadu Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (LRT Jabodebek) beroperasi tanpa masinis alias driverless.

Berdasarkan catatan Okezone, Rabu (30/8/2023), tetap akan ada petugas operasional atau train attendant yang bertugas dalam setiap perjalanan LRT Jabodebek. Train attendant juga dapat mengambil alih operasional kereta secara manual apabila diperlukan.

LRT Jabodebek yang beroperasi tanpa masinis tersebut diketahui menggunakan teknologi Communication-Based Train Control (CBTC) Level 3 GoA3.

CBTC merupakan pengoperasian kereta berbasis komunikasi yang membuat sistem dapat mengoperasikan kereta dan memproyeksikan jadwal secara otomatis. Meski begitu, pergerakan kereta tetap diawasi secara otomatis dari pusat kendali operasi.

Adapun LRT Jabodebek telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), Senin, 28 Agustus 2023.