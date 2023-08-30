Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Menhub Ajak DPR Jajal Kereta Cepat Jakarta-Bandung PP pada 3 September 2023

Heri Purnomo , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |17:33 WIB
Menhub Ajak DPR Jajal Kereta Cepat Jakarta-Bandung PP pada 3 September 2023
Menhub Budi Karya Sumadi bakal ajak DPR jajal Kereta Cepat Jakarta-Bandung. (Foto: MPI)
JAKARTA - Menteri Perhubungan mengatakan akan menjajal Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) pada Minggu, (3/9/2023).

Adapun dalam kunjungan tersebut, Menhub juga mengajak anggota DPR untuk menjajal proyek kereta cepat pertama di Asia Tenggara.

"Kereta cepat kalau ada yang berkenan saya mengundang hari minggu jam 11 kita ke Bandung bolak-balik. Dari Jakarta ke Bandung sampai sini jam 4 lah kira-kira," kata Menhub dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi V bersama Menteri Perhubungan, Rabu (30/8/2023).

Adapun pada bulan September ini, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Di mana pada tanggal 6 September 2023 Luhut akan menjajal KCJB. Adapun dia mengatakan kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan semua nya berjalan dengan lancar.

