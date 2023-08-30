Menhub Ajak DPR Jajal Kereta Cepat Jakarta-Bandung PP pada 3 September 2023

JAKARTA - Menteri Perhubungan mengatakan akan menjajal Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) pada Minggu, (3/9/2023).

Adapun dalam kunjungan tersebut, Menhub juga mengajak anggota DPR untuk menjajal proyek kereta cepat pertama di Asia Tenggara.

BACA JUGA:

"Kereta cepat kalau ada yang berkenan saya mengundang hari minggu jam 11 kita ke Bandung bolak-balik. Dari Jakarta ke Bandung sampai sini jam 4 lah kira-kira," kata Menhub dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi V bersama Menteri Perhubungan, Rabu (30/8/2023).

Adapun pada bulan September ini, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

BACA JUGA:

Di mana pada tanggal 6 September 2023 Luhut akan menjajal KCJB. Adapun dia mengatakan kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan semua nya berjalan dengan lancar.