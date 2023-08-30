Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Wapres Soroti soal Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |18:02 WIB
Wapres Soroti soal Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah
Wapres Maruf Amin soroti soal Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menyinggung Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) yang telat membentuk Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah.

Padahal, seluruh provinsi di Pulau Jawa sudah membentuk KDEKS, kecuali Jawa Barat.

 BACA JUGA:

Apalagi, kata Wapres, saat ini sudah ada 22 KDEKS di seluruh Indonesia. Kelembagaan ini merupakan salah satu infrastruktur pendukung dalam ekosistem ekonomi syariah dalam upaya mencapai visi Indonesia sebagai pusat halal dunia di tahun 2024.

“Sekarang sudah 22 KDEKS di Indonesia. Dan akan masih menyusul. Insya Allah mungkin ada 1 atau 2 provinsi yang tidak ya, tapi semua sudah,” ungkap Wapres pada Sarasehan Ekonomi Syariah di Surabaya, Rabu (30/8/2023).

 BACA JUGA:

“Sumatera sudah semua ya, dari Aceh sampai Lampung, Kalimantan juga, Sumatra Selatan sudah, Babel sudah, Palembang hampir semua di daerah Sumatra itu sudah dibentuk KDEKS,” katanya.

Wapres pun berkelakar bahwa Pemprov Jabar yang dipimpin oleh Ridwan Kamil sedang sibuk dengan urusan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/320/3139388/jose_mujica-u3qs_large.jpg
Presiden Termiskin di Dunia Jose Mujica Tutup Usia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/23/320/3098073/5-berita-terpopuler-60-perusahaan-bakal-phk-karyawan-hingga-presiden-prabowo-sakit-d1LkLjhHTX.png
5 Berita Terpopuler: 60 Perusahaan Bakal PHK Karyawan hingga Presiden Prabowo Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/08/320/3083780/cara-cairkan-limit-gopay-paylater-ke-rekening-VCRDUvu0Xd.jpeg
Cara Cairkan Limit Gopay Paylater Ke Rekening
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/05/622/3071152/cara-mendapatkan-saldo-dana-gratis-rp200-000-setiap-hari-k1BhGITChd.jpg
Cara Mendapatkan Saldo DANA Gratis Rp200.000 Setiap Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/320/3061188/penggunaan-teknologi-digital-pacu-efisiensi-bisnis-8e12qC85Ar.jpg
Penggunaan Teknologi Digital Pacu Efisiensi Bisnis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/05/320/3059194/sosok-faisal-basri-di-mata-mentan-amran-kritis-namun-terukur-aMRUjB20c9.jpg
Sosok Faisal Basri di Mata Mentan Amran: Kritis Namun Terukur
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement