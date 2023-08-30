Wapres Soroti soal Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menyinggung Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) yang telat membentuk Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah.

Padahal, seluruh provinsi di Pulau Jawa sudah membentuk KDEKS, kecuali Jawa Barat.

BACA JUGA:

Apalagi, kata Wapres, saat ini sudah ada 22 KDEKS di seluruh Indonesia. Kelembagaan ini merupakan salah satu infrastruktur pendukung dalam ekosistem ekonomi syariah dalam upaya mencapai visi Indonesia sebagai pusat halal dunia di tahun 2024.

“Sekarang sudah 22 KDEKS di Indonesia. Dan akan masih menyusul. Insya Allah mungkin ada 1 atau 2 provinsi yang tidak ya, tapi semua sudah,” ungkap Wapres pada Sarasehan Ekonomi Syariah di Surabaya, Rabu (30/8/2023).

BACA JUGA:

“Sumatera sudah semua ya, dari Aceh sampai Lampung, Kalimantan juga, Sumatra Selatan sudah, Babel sudah, Palembang hampir semua di daerah Sumatra itu sudah dibentuk KDEKS,” katanya.

Wapres pun berkelakar bahwa Pemprov Jabar yang dipimpin oleh Ridwan Kamil sedang sibuk dengan urusan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.