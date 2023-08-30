Alasan Driver Ojol Batalkan Pesanan

JAKARTA - Ini alasan driver ojek online (ojol) batalkan pesanan.

Bukan hanya penumpang saja yang bisa membatalkan pesanan. Tetapi driver ojol juga bisa membatalkan pesanan.

BACA JUGA:

Berikut ini beberapa alasan driver ojol batalkan pesanan, Rabu (30/8/2023):

1. Jarak Terlalu Jauh dari Tempat Order

Alasan ini adalah karena permasalahan jarak. Banyak penumpang yang tidak begitu suka menunggu.

BACA JUGA:

Tetapi tidak menutup kemungkinan juga bahwa tetap ada penumpang yang mau menunggu walaupun jarak driver jauh dari tempat order.

Biasanya jarak yang jauh seperti 4-5 km ini para driver ojol memutuskan untuk membatalkan pesanan.

2. Titik Lokasi Tidak Sesuai

Alasan berikutnya karena titik lokasi tidak sesuai.

Susah mencari titik lokasi atau tidak tepat dan sering terlewat ini menjadi alasan kenapa driver membatalkan pesanan penumpang.