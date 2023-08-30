Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Dirut Pertamina Prediksi Kuota Gas LPG 3 Kg Jebol Tahun Ini

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |18:35 WIB
Dirut Pertamina Prediksi Kuota Gas LPG 3 Kg Jebol Tahun Ini
Gas LPG 3 kg. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) memproyeksi kuota LPG 3 kg bakal melebihi kuota yang ditetapkan sebesar 8 juta metrik ton.

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menyebut hal itu lantaran tingginya permintaan saat Natal dan Tahun Baru (Nataru).

 BACA JUGA:

"Untuk 2023 kami proyeksikan di akhir tahun ini akan melebihi kuota di 8,28 juta metrik ton. Ini kami hitung dari bulan ke bulan," ujarnya saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI bersama dengan Pertamina, Rabu (30/8/2023).

Menurutnya melebarnya jumlah kuota tersebut lantaran tingginya permintaan saat Nataru.

 BACA JUGA:

Selain itu libur keagamaan seperti Lebaran juga menjadi salah satu pemicu melebarnya kuota elpiji gas melon tersebut.

"Seperti kemarin adanya liburan, ada Hari Raya ini meningkat dan oleh karena itu kita melihat akan ada over kuota 8,3," terangnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/320/3189854/lpg_pertamina-c4iy_large.jpg
Pertamina Salurkan 983 Tabung LPG Dukung Dapur Umum Korban Banjir di Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/320/3189819/pertamina-kiLv_large.jpg
Pertamina Pasang Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Aceh Tamiang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/320/3189164/pertamina-Fxd8_large.jpg
ESG Rating Pertamina Naik ke BBB Berkat Penguatan Tata Kelola hingga Langkah Dekarbonisasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/320/3188543/bbm_pertamina-P2MW_large.jpg
Pertamina Percepat Distribusi BBM dan LPG di Wilayah Bencana, Kini SPBU Sudah Beroperasi 24 Jam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/320/3188467/spbu_pertamina-1Cds_large.jpg
Salurkan BBM ke Aceh Pakai Pertamina Mobile SPBU hingga Canting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/320/3188312/pertamina-2AKn_large.jpg
Ini Cara Pertamina Salurkan Energi ke Aceh Pasca Bencana
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement