Dirut Pertamina Prediksi Kuota Gas LPG 3 Kg Jebol Tahun Ini

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) memproyeksi kuota LPG 3 kg bakal melebihi kuota yang ditetapkan sebesar 8 juta metrik ton.

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menyebut hal itu lantaran tingginya permintaan saat Natal dan Tahun Baru (Nataru).

"Untuk 2023 kami proyeksikan di akhir tahun ini akan melebihi kuota di 8,28 juta metrik ton. Ini kami hitung dari bulan ke bulan," ujarnya saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI bersama dengan Pertamina, Rabu (30/8/2023).

Menurutnya melebarnya jumlah kuota tersebut lantaran tingginya permintaan saat Nataru.

Selain itu libur keagamaan seperti Lebaran juga menjadi salah satu pemicu melebarnya kuota elpiji gas melon tersebut.

"Seperti kemarin adanya liburan, ada Hari Raya ini meningkat dan oleh karena itu kita melihat akan ada over kuota 8,3," terangnya.