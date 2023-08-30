Advertisement
HOT ISSUE

Wapres: Produk Halal Indonesia Diincar Negara Lain

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |20:03 WIB
Wapres: Produk Halal Indonesia Diincar Negara Lain
Wapres Maruf Amin sebut produl halal Indonesia diincar negara lain. (Foto: MPI)
JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengungkapkan produk-produk berlabel halal dari Indonesia banyak diincar oleh negara lain, salah satunya Jepang.

Apalagi, Jepang yang bukan merupakan negara Islam, kini sedang mengembangkan wisata ramah muslim.

 BACA JUGA:

Sehingga, akan menghadapi tantangan dalam menemukan makanan dan barang bersertifikasi halal. Oleh karena itu, negara seperti Jepang memerlukan produk-produk dari Indonesia yang telah berlabel halal.

“Saya lihat di luar negeri, di diaspora kita, di beberapa tempat, di Jepang juga ada, di daerah-daerah lain juga mereka memerlukan produk-produk berlabel halal dari Indonesia,” kata Wapres saat menghadiri acara Sarasehan di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (30/8/2023).

Wapres pun mengatakan saat ini Indonesia telah memiliki Global Halal Hub di bawah Bank Indonesia (BI). Global Halal Hub ini sebagai strategi pengembangan ekosistem halal serta untuk meningkatkan pemasaran ekspor produk halal khususnya UMKM ke pasar global. Serta sebagai upaya menuju Indonesia pusat produsen halal dunia 2024.

