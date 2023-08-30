Advertisement
HOT ISSUE

Cek Harga Pangan di Pasar, Jokowi: Stabil dan Terkendali

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |20:13 WIB
Cek Harga Pangan di Pasar, Jokowi: Stabil dan Terkendali
Presiden Jokowi cek pangan di pasar. (Foto: Setpres)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasikan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tengah mencapai 13%.

Dia mengaku senang dengan banyaknya toko-toko dan bangunan baru.

"Saya melihat ekonomi bagus saya dapat informasi tadi tumbuh di 13%. Sudah 2,5 kali lipat ekonomi nasional kita, artinya di provinsi Sulawesi Tengah tumbuh sangat baik. Dan itu kelihatan banyak toko toko baru, banyak bangunan baru, banyak pembangunan, karena pertumbuhan ekonominya di atas 13%," kata Jokowi usai meninjau Pasar Masomba, Palu, Rabu (30/8/2023).

Meski pertumbuhan ekonomi naik, Jokowi mengatakan bahwa harga-harga barang pokok di pasar masih dalam kondisi stabil. Dirinya pun mengapresiasi harga-harga bahan pangan yang terkendali.

"Dan yang saya senang pertumbuhan tinggi tapi harga harga di sini tadi stabil. Ayam di Rp25 ribu, kemudian bawang merah Rp23 ribu. bagus. Harga harga bisa terkendali tapi pertumbuhan ekonominya itu yang diinginkan seperti itu dan rakyat pasti merasakan," kata Jokowi.

