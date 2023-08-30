Para Insinyur Muda Diminta Turun Tangan Kembangkan Sistem Kelistrikan Indonesia

JAKARTA - Para insinyur muda diminta turun tangan mengembangkan sistem kelistrikan di Indonesia. Sebab, saat ini tantangan transisi energi dan pembangunan negara perlu dijawab oleh para insinyur muda Indonesia.

Direktur Utama PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) Iwan Agung Firstantara menjelaskan, dalam melakukan pertumbuhan ekonomi tidak lepas dari masifnya pembangunan. Peran insinyur menjadi sangat krusial pada pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, Iwan menilai insinyur muda hari ini perlu memiliki jiwa kebangsaan yang tinggi serta menjalankan etika insinyur serta meningkatkan kemampuan diri.

"Insinyur memiliki peran penting dalam mengembangkan teknologi bersih yang dapat membantu menjaga kelestarian lingkungan," kata Iwan dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Rabu (30/8/2023).

PLN EPI sendiri kata Iwan memiliki peran penting dalam menjaga rantai pasok energi bahan baku pembangkit. Praktik menjaga rantai pasok tidak lepas dari peran insinyur. Iwan mendorong penuh keterlibatan anak muda untuk bisa membangun bangsa.

"PLN telah membentuk 4 Sub-holding salah satunya PLN EPI dengan peran utama sebagai penyedia energi primer untuk pemenuhan kebutuhan pembangkit tenaga listrik serta mengkonsolidasikan proses pengadaan dan logistik, pencarian sumber energi primer, pengembangan ekosistem resilient dan rantai pasok yang kuat," katanya.

Iwan bercerita bahwa beberapa proyek PLN merupakan hasil besutan dirinya dan tim. Seperti misalnya mengembangkan teknologi PLTU Ultra Super Critical Jawa 7. Lewat latar belakang keilmuan, PLN mampu membuat PLTU yang efisien dan ramah lingkungan.