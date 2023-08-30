Ada Jalan Tol Trans Sumatera, Indralaya-Prabumulih Cuma 1 Jam

JAKARTA – Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Ruas Simpang Indralaya–Muara Enim Seksi Indralaya-Prabumulih sudah mulai beroperasi sejak pagi ini. PT Hutama Karya (Persero) (Hutama Karya) mulai mengoperasikan tanpa tarif jalan tol sepanjang 60,5 km itu.

Dalam open traffic perdana di Tol Indralaya–Prabumulih ini, Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Herman Deru juga ikut menjajal secara langsung untuk pertama kalinya sekaligus tapping kartu di Gerbang Tol Prabumulih. Dia menyampaikan Pembangunan Jalan Tol Indralaya-Prabumulih yang dibangun oleh Hutama Karya sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Provinsi Sumatera Selatan.

“Bisa dilihat animo masyarakat yang menggunakan tol ini sangat tinggi padahal baru dibuka operasionalnya hari ini. Jalan tol ini menjawab permasalahan kemacetan yang ada di wilayah sekitar dan memangkas waktu tempuh yang selama ini bisa 2 jam hingga 2,5 jam dari Indralaya ke Prabumulih menjadi hanya 1 jam saja,” ujar Herman Deru, Rabu (30/8/2023).

Dia juga berharap agar Hutama Karya dapat terus berinovasi untuk mengembangkan Provinsi Sumatera Selatan. Sementara itu, Direktur Operasi III Hutama Karya Koentjoro mengatakan bahwa saat ini jalan tol ini ini masih belum bertarif selama masa sosialisasi.

Meski demikian, ia mengimbau agar pengguna jalan harus tetap menyiapkan kartu uang elektronik untuk tapping kartu dan menggunakan satu kartu untuk satu kendaraan saat memasuki gerbang tol.