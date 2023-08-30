Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tol Japek II Selatan Siap Diresmikan Oktober 2023

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |20:34 WIB
Tol Japek II Selatan Siap Diresmikan Oktober 2023
Jalan tol Japek II Selatan diresmikan Oktober 2023. (Foto: MPI)
JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengatakan ruas tol Jakarta - Cikampek (Japek) II Selatan siap diresmikan pada Oktober 2023 mendatang.

Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Hedy Rahadian menjelaskan ruas Japek II Selatan yang siap diresmikan bulan Oktober mendatang adalah seksi 3 Sukabungah - Sadang sepanjang 30,6 km.

 BACA JUGA:

Sedangkan untuk seksi lainnya masih dalam tahapan konstruksi.

"Kita harapkan akhir tahun ini (diresmikan), targetnya sih Oktober, itu untuk seksi 3," ujar Hedy usai Raker bersama Komisi V DPR RI, Rabu (30/8/2023).

Pembangunan konstruksi Jalan Tol Japek II Selatan terbagi dalam tiga paket, yaitu Paket I Jati Asih - Setu, Paket II Setu - Sukabungah, dan Paket III dari Sukabungah - Sadang. Proyek ini juga masuk dalam daftar proyek strategis nasional yang akan dirampungkan secara bertahap.

 BACA JUGA:

Adapun progresnya, Seksi 1 masih dalam proses pembebasan lahan. Hal itu terkendala dari banyaknya permukiman padat penduduk di Jati Asih sehingga proses pembebasan lahan berjalan agak lambat.

