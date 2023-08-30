Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Ternyata Ini Perusahaan Milik Sakti Wahyu Trenggono

Rina Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |08:42 WIB
Ternyata Ini Perusahaan Milik Sakti Wahyu Trenggono
Perusahaan Menteri KKP Wahyu Trenggono (Foto:Okezone)
JAKARTA- Ternyata ini perusahaan milik Sakti Wahyu Trenggono yang menarik untuk dikulik. Sebelumnya,berdasarkan laporan kekayaan pada 16 Januari 2020 tersebut, kekayaan Sakti naik hampir mencapai Rp1 triliun.

Dia juga memiliki 42 tanah dan bangunan bernilai Rp54,4 miliar. Sedangkan harta bergerak sebesar Rp16,2 miliar dan surat berharga senilai Rp1,667 triliun. Sementara kas dan harta lainnya sebesar Rp141 miliar dan Rp61 miliar.

Pada 2020 pun, Sakti tidak memiliki hutang. Untuk itu, Wahyu Trenggono memiliki beberapa perusahaan yang dikelolanya.

Ternyata ini perusahaan milik Sakti Wahyu Trenggono yakni bisnis bidang telekomunikasi dengan mendirikan PT Solusindo Kreasi Pratama. Bisnis towernya bermula ketika ia merintis PT Indonesian Tower.

Tahun 2010 sampai tahun 2016, Sakti Wahyu Trenggono menjabat sebagai Komisaris Utama PT Teknologi Riset Global Investama.

Halaman:
1 2
