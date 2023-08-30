Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Daftar Jam Operasional LRT Jabodebek

Cita Zenitha , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |13:01 WIB
Daftar Jam Operasional LRT Jabodebek
Ilustrasi LRT Jabodebek (Foto:Okezone)
JAKARTA - Bagi pelanggan agar mengecek daftar jam operasional LRT Jabodebek yang sudah mulai beroperasi Senin (28/08/23) lalu.

Dalam pengoperasiannya, Lintas Rel Terpadu Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (LRT Jabodebek) akan melewati 18 stasiun dengan tiga jalur yaitu Lintas Cawang-Dukuh Atas, Cawang-Bekasi Timur, dan Cawang-Cibubur.

Perharinya LRT Jabodebek melakukan 434 perjalanan. Kapasitas penumpang dalam satu rangkaian mencapai 1.308 penumpan. Diharapkan LRT Jabodebek dapat menjadi solusi warga Ibu Kota Jakarta dan sekitarnya dalam mengatasi kemacetan.

Melansir Instagram @lrt_jabodebek, LRT Jabodebek beroperasi mulai pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul 23.30 WIB.

Berikut adalah daftar jam operasional LRT Jabodebek keberangkatan awal dan akhir:

-Jadwal keberangkatan awal LRT Jabodebek

Dukuh Atas-Harjamukti = 05.09 WIB-05.59 WIB

Harjamukti-Dukuh Atas = 05.09 WIB-05.59 WIB

Jati Mulya-Dukuh Atas = 05.00 WIB-05.55 WIB

Dukuh Atas-Jati Mulya = 05.58 WIB-06.54 WIB

