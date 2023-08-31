Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

3 Emiten Gelar RUPS hingga Tebar Dividen Hari Ini

Zuhirna Wulan Dilla , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |06:05 WIB
3 Emiten Gelar RUPS hingga Tebar Dividen Hari Ini
Aksi korporasi hari ini. (Foto: Freepik)
JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) merilis data aksi korporasi hari ini, Kamis (31/8/2023).

Dilansir dari situs resmi BEI, ada beberapa emiten yang akan menggelar RUPS hingga membagikan dividen.

 BACA JUGA:

Di mana emiten tersebut ada yang bergerak di sektor properti serta energi.

Berikut aksi korporasi hari ini:

1. Pemberitahuan RUPS Rencana 31-12-2022 PT Bhakti Agung Propertindo Tbk (BAPI).

2. Tanggal cum Dividen Tunai Interim Golden Energy Mines Tbk (GEMS)

 BACA JUGA:

3. Pemberitahuan RUPS Rencana PT Lautan Luas Tbk (LTLS).

Namun sebagai informasi, IHSG pekan ini diprediksi masih belum bisa bergerak breakout dari 6.950 sampai level 7.000, di resistance langsung reject lagi dan sempat mendekati area 6.850.

https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/278/3189487/ihsg_ditutup_menguat-n1Nu_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/278/3188974/ihsg_sesi_i-FPLg_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/278/3188931/ihsg_dibuka_menguat-tayZ_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/278/3188747/ihsg_sesi_i-bTYk_large.jpeg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/320/3188712/ihsg_dibuka_menguat-oY5u_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/278/3188485/ihsg_menguat-K2vc_large.jpg
