IHSG Akhir Agustus 2023 Dibuka Menguat ke Level 6.972

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada akhir perdagangan Agustus. IHSG menguat 0,09% ke level 6.972,60.

Semenit berjalan, Kamis (31/8/2023), indeks komposit masih bertahan di zona hijau sebesar 0,15% di 6.977,09. Sebanyak 171 saham menguat, 99 melemah, dan 254 lainnya stagnan. Nilai transaksi perdagangan awal mencapai Rp172,36 miliar, dari net-volume 360,72 juta saham yang diperdagangkan.

Sejumlah indeks pendukung kompak menanjak seperti LQ45 naik 0,13% di 965,14, indeks JII menguat 0,01% di 562,54, indeks MNC36 mendaki 0,05% di 371,10, sedangkan IDX30 melesat 0,17% di 501,48.

Mayoritas sektoral tumbuh yakni keuangan 0,10%, bahan baku 0,38%, teknologi 0,31%, konsumer nonsiklikal 0,29%, properti 0,05%, transportasi 0,11%, infrastruktur 0,11%, energi 0,01%, kesehatan 0,09%, dan konsumer siklikal 0,26%. Sedangkan yang turun hanya industri 0,01%.