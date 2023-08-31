Pertalite Dihapus di 2024, Subsidi Dialihkan ke Pertamax Green 92

JAKARTA - BBM jenis Pertalite dengan Research Oktan Number (RON) bakal dihapus tahun depan atau 2024. Hal ini karena PT Pertamina (Persero) akan merilis BBM Pertamax Green 92 yang merupakan percampuran antara Pertalite dengan etanol sebanyak 7% sehingga RON semula 90 naik ke 92.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati pun meminta dukungan peluncuran BBM terbaru tersebut ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Tahun depan hanya akan ada 3 produk Pertamax, yang pertama Pertamax Green 92 dengan campuran RON 90 dengan 7% etanol yang kita sebut E7. Kedua, Pertamax Green 95 yaitu percampuran Pertamax dengan 8 persen etanol, dan ketiga Pertamax Turbo," kata Nicke, Kamis (31/8/2023).

Berdasarkan aturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan bahwa BBM yang boleh dijual di Indonesia sejatinya paling minim yakni 91.

"Jadi itu sudah sangat pas, dari aspek lingkungan. Kedua mandatori bioetanol, bioenergi bisa kita penuhi dan ketiga kita menurunkan impor gasoline," ujarnya.