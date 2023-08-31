Advertisement
HOT ISSUE

Sambil Makan Sashimi, PM Jepang Buktikan Pembuangan Limbah PLTN Fukushima ke Laut Aman

Azahra Kaulika Irawansyah , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |08:51 WIB
Sambil Makan Sashimi, PM Jepang Buktikan Pembuangan Limbah PLTN Fukushima ke Laut Aman
PM Jepang Santap Sashimi untuk Buktikan Limbah PLTN Fukushima Aman. (Foto: Okezone.com/VOA)
JAKARTA - Limbah Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Fukushima Daiichi yang dibuang ke Samudra Pasifik bikin khawatir banyak pihak. Namun Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida menyatakan bahwa pelepasan air radioaktif tersebut aman dan tidak berbahaya.

Bahkan dirinya berasma sejumlah Menteri Jepang lainnya membuktikan dengan menyantap sashimi dari makanan laut yang ditangkap di perairan Prefektur Fukushima, di Tokyo.

"Ya, rasanya sangat enak," ujar Fumio Kishida saat menyantap sashimi, dikutip dari VOA Indonesia, Kamis (31/8/2023).

Hal ini dilakukannya sebagai dukungan terhadap kawasan Fukushima, setelah pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) Fukushima Daiichi melepaskan air radioaktif yang telah diolah ke Samudra Pasifik.

Menurut pemerintah Jepang dan perusahaan TEPCO, air tersebut harus ‘dibuang’ sebagai bagian dari proses penonaktifan PLTN tersebut.

PLTN Fukushima Daiichi terdampak gempa dan tsunami pada tahun 2011, menyebabkan 3 reaktornya hancur dan pendinginnya terus bocor.

