HOME FINANCE HOT ISSUE

Begini Progres Penghapusan Pertalite Jadi Pertamax Green 92

Atikah Umiyani , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |09:30 WIB
Begini Progres Penghapusan Pertalite Jadi Pertamax Green 92
Pertalite Bakal Dihapus di 2024. (Foto: Okezone.com/Pertamina)
A
A
A

JAKARTA - Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati membeberkan progres BBM Subsidi RON 90, Pertalite menjadi RON 92. Di mana Pertalite akan dicampur dengan Ethanol 7% sehingga menjadi Pertamax Green 92.

Namun, kata Nicke, kajian yang dinamakan Program Langit Biru Tahap 2 tersebut masih dilakukan secara internal dan belum diputuskan.

"Program tersebut merupakan hasil kajian internal Pertamina, belum ada keputusan apapun dari pemerintah. Tentu ini akan kami usulkan dan akan kami bahas lebih lanjut," jelasnya saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Rabu (30/8/2023).

Nicke menambahkan, jika nanti usulan tersebut dapat dibahas dan menjadi program pemerintah, harganya pun tentu akan diatur oleh pemerintah.

"Tidak mungkin Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) harganya diserahkan ke pasar karena ada mekanisme subsidi dan kompensasi di dalamnya," terang Nicke.

Kajian tersebut menurut Nicke, dilakukan untuk menghasilkan kualitas BBM yang lebih baik, karena bahan bakar dengan kadar oktan yang lebih tinggi tentu akan semakin ramah lingkungan.

"Kalau misalnya dengan harga yang sama, tapi masyarakat mendapatkan yang lebih baik, dengan octan number lebih baik, sehingga untuk mesin juga lebih baik, sehingga emisi juga bisa menurun. Namun ini baru usulan sehingga tidak untuk menjadi perdebatan," jelas Nicke.

Halaman:
1 2
